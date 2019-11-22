СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На одном из последних штабов в управлении Первомайского округа Мурманска представители прокуратуры предложили администрации и управляющим компаниям более плотно сотрудничать. Прежде всего, это касается обращений граждан, которые представители власти могут оперативно передавать коммунальщикам, а те в свою очередь, будут быстрее реагировать на замечания горожан.

Самое актуальное во время оттепели, которая установилась на этой недели, это посыпка дорог и тротуаров. Но и накопившийся снег необходимо убирать, работники муниципального предприятия работают по этим направлениям во всех районах города.

Тяжелее всего в такую погоду приходится пожилым людям, которым трудно в таких условиях передвигаться по городу. Чтобы реже выходить на улицу, но не оставлять важные дела без решения, их можно решить через портал госуслуг, к тому же пенсионеров обучают пользоваться этим ресурсом, по крайней мере, участников городского клуба людей старшего поколения.

Бабушкам и дедушкам будет приятно узнать, как их внуков и внучек кормят в школе. А кормят, судя по экскурсии в центр школьного питания, юных северян хорошо. К такому выводу пришёл глава города Андрей Сысоев, который посетил с проверкой и школу № 49, где завершили ремонт актового зала - помещение отремонтировали согласно всем современным нормам.

Подробнее об этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».