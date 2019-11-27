СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске на улице Морской рядом с поликлиникой завершили ремонт парковки и территории остановочного комплекса. Теперь горожанам попасть в данное учреждение стало проще, каким бы транспортом они не пользовались.

Дороги – злободневная тема, особенно когда температура по нескольку раз за неделю переходит через нулевую отметку. Специалисты Управления дорожного хозяйства во всеоружии чистят и убирают основные магистрали, а вот во дворах ситуация не везде хорошая.

Но работу управляющих компаний городские власти стараются контролировать с помощью регулярных проверок и встреч. Штабы с руководителями коммунальных организаций проводят дважды в неделю во всех районах областного центра.

Проводят встречи и участники городского клуба старшего поколения, одна из последних была посвящена подвигам Ивана Папанина. Активные горожане в серебряном возрасте учились пользоваться порталом «Госуслуги». Для пенсионеров организуют и экскурсии, например, по новым достопримечательностям областного центра. Одна из таких - на реконструированный Театральный бульвар, который сейчас украсили к Новому году.

Подробно об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».