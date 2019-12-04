СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске городской клуб старшего поколения на этапе запуска проекта в феврале текущего года насчитывал около сотни участников, а сегодня в составе объединения более 2 тысяч северян.

Их объединяет любовь к активному образу жизни, а список событий, которые для пенсионеров организуют власти Мурманска и партнёры, лишний повод собраться вместе, а заодно и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия, начиная от мастер-классов по рукоделию, заканчивая аквапоцедурами в бассейне спорткомплекса «Авангард».

Подробно о работе городского клуба старшего поколения расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».