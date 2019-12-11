СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Пожар в доме № 10 на улице Володарского мурманские спасатели запомнили надолго. Бороться с огнём им пришлось сутки. Но куда труднее жителям подъезда, который выгорел почти полностью. Только спустя год после происшествия люди вернутся в свои квартиры.

Это стало возможным благодаря помощи администрации города, которая выделила средства на восстановление повреждённого здания. Строителям пришлось потрудиться - они фактически отстраивали этажи и перекрытия заново.

Усердно работать необходимо и управляющим компаниям Мурманска, вот только не везде коммунальные организации справляются со своими обязанностями. Многие дворы города завалены снегом. Коммунальщиков настраивают на рабочий лад на заседаниях штабов, а так же регулярные проверки их повседневной работы. Нарушениями в сфере ЖКХ занимается и прокуратура, а в случае, если ваша управляющая компания бездействует, то контролирующее ведомство примет обращение от граждан и постарается повилять на ситуацию.

А вот следственный комитет готовит себе кадры со школьной скамьи. Например, 25 лицеистов приняли присягу, и пошли в профильный класс.

Какими бы ни были заботы у юных северян в декабре, им будет приятно узнать, что в центре Мурманска и на площадках в каждом из районов города зажгли огни на новогодних ёлках.

Подробно об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».