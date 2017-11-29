СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Город готовиться к Новому году, улицы надевают световые украшения, так что жителям и гостям областного центра будет некогда думать о полярной ночи - самом сложном периоде для всех в регионе. Позаботились городские власти и о пострадавших от взрыва бытового газа - с жильцами частично разрушенного дома на улице Зелёной встретился глава администрации, пообещав поддержку. Но помощь нужна не только собственникам этих квартир, но и молодым людям, которые только начинают взрослую жизнь. Об этом в программе «Мурманск. Городские хроники» расскажут журналисты телеканала «Арктик-ТВ».

Администрация Мурманска оперативно отреагировала на случившийся 24 ноября взрыв бытового газа, который произошёл на последнем этаже жилого дома на улице Зеленой, 78. Глава города Андрей Сысоев встретился с жильцами, чья собственность пострадали во время ЧП.

Властями было принято решение о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждую квартиру пострадавшего подъезда.

Сейчас ведётся расследование случившегося, специалисты проводят экспертизу состояния здания. По результатам работы технической комиссии будет решена дальнейшая судьба подъезда, при возможности проведён ремонт. На это время собственникам разрушенных помещений по их заявлениям будет предоставлено жильё в маневренном фонде. Глава администрации заверил, что каждая ситуация будет рассмотрена в индивидуальном порядке, жильцам будет оказана необходимая помощь.

- Дом находится под охраной, туда никто не может проникнуть, - заверил мурманчан Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Как правило, техническая комиссия работает ни один день, поэтому мы наняли частное охранное предприятие, которое несёт ответственность за предотвращение неправомочных действий.

Несмотря на такие происшествия, город, как и должно быть, живёт спокойной и размеренной жизнью. За шумихой, связанной с ЧП, затерялась хорошая новость о том, что Мурманский детский сад № 97 стал одним из лучших дошкольных учреждений области.

В этом дошкольном учреждении не только сделан ремонт, заменены окна и системы водоснабжения. Благодаря победе в конкурсе на получение грантов, в группах сада установлены световые столы и мультимедийный дисплей для обучения детей технике рисования песком. Но самое главное, в этом учреждении действует единственная в регионе группа для ребят с нарушениями слуха. Это часть эксперимента по созданию модели инклюзивного образования для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Огромную роль воспитатели уделяют социализации особенных детей в общественную жизнь.

- Дети не живут изолировано, они общаются, - поясняет Галина Галыгина заведующая детским садом № 97 (г.Мурманск). – Вы вряд ли заметили, кто из танцующих ребятишек с нарушением слуха.

Андрей Сысоев, глава администрации г. Мурманска, который посетил сегодня дошкольное учреждение, отметил: «Это единственный детский сад в городе, где занимаются с детьми, у которых отмечается нарушение слуха».

До Нового года остается чуть больше месяца, но праздничное настроение для горожан уже создают: иллюминация в парках и скверах, световые конструкции на Кольском проспекте, ледовые горки и скульптуры. Традиционные украшения появятся во всех районах, но не обойдётся без сюрпризов и новинок, специалисты заменят главную городскую ель.

- Четыре большие ёлки мы устанавливаем в декабре, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Центральная городская ёлка будет новая. Она такая же, как была в прошлом году, а старую пришлось заменить, так как начал прогнивать каркас и лапник стал слабый, просвечивалось сильно. Было принято решение старую списывать, а новую закупать.

Подрядчик уже везёт новогоднюю конструкцию в Мурманск, монтаж должен начаться со дня на день. Рядом с ёлкой на площади Пять Углов в этом году появятся 9-метровый световой шар, через который можно будет пройти и загадать желание, будут установлены и светящиеся лотосы.

Появятся и полюбившиеся в прошлую зиму мурманчанам деревянные горки, а также ледяные спуски. Новогоднее настроение будут создавать световые фонтаны, композиции и ледяные скульптуры. Все приготовления завершатся к 9 декабря - в этот день свои огни зажжет главная елка на площади Пять Углов.

Ученики лицея № 2 запросто смоли бы стать участниками предстоявшей церемонии открытия символа Нового года в центре столицы Заполярья. И для этого им не пришлось бы искать костюмы. В образовательном учреждении состоялся городской исторический фестиваль творчества. Так что классы заполнили князья, крестьяне, опричники, пионеры и красноармейцы. Здесь состоялся городской фестиваль творчества школьников «От Руси к России: история государства и права».

Михаил Куч в сегодняшнем большом представлении в лицее № 2 играет роль крестьянина. Парень одет в расшитую рубаху и лапти. Он будет выступать в массовке. В свободное время от сценки Михаил встречает дорогих гостей у входа в древнюю Русь с хлебом и солью. Его класс долго готовился к этому выступлению.

Дети в образы вживаются сразу и прочно. Перевоплощаются, кто в стрельцов, кто в пионеров. Главная задача - в такой лёгкой и игровой форме закрепить знания по истории России и вехах развития правовых отношений в стране.

Сценки, стихи и выступления - для того, чтобы ребята не скучали в школьных классах. Главное сегодня, конечно же, доклады и исследования лицеистов. Мероприятие, в первую очередь, образовательное. Каждый выступающий получит сертификат от комитета по образованию администрации города Мурманска.

- Учащимся это остаётся на память, что в определённом возрасте он участвовал в таком важнейшем для своей жизни мероприятии, - говорит Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних администрации г.Мурманска. - Я думаю, что такие сертификаты сегодня во многих мурманских семьях появятся и родители порадуются за своих детей. И, конечно, учителя. Потому что дети, ясно, без подготовки не пришли, без помощи учителей они бы так хорошо не справились.

Фестиваль «От Руси к России: история государства и права» призван помочь детям осознать великую историю своего Отечества и научить школьников уважать традиции своего народа, свято чтить достояния многих поколений предшественников.

Но чтобы молодые таланты не оставили Мурманск после школы, нужно заманить их в наши высшие и средние учебные заведения и так увлечь жизнью родного Заполярья, чтобы они и подумать не могли о переезде. Именно эту цели преследует проект «Студенческая среда». По словам представителей профильного комитета администрации Мурманска, активность студентов за последнее время только выросла и это несмотря на то, что число вузов и сузов в области сократилось. Вероятно, всему виной активная молодёжная политика, которую проводят власти, в том числе для того, чтобы будущие специалисты не уезжали из Мурманска.

- Любое мероприятие требует финансовой поддержки, - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Мы выделяем гранты на поддержку этих мероприятий, мы координируем работу городских студенческих советов. Подводя итоги, мы чувствуем лучшие организации, у нас есть активные студенты, которые носят звание «Студент года». Они получают стипендию главы муниципального образования по итогам работы в каждом учебном году.

Кроме того приманкой или, быть может, вызовом может служить хороший пример. Один из таких - команда КВН. Сначала молодых людей должны были вдохновлять на творческую деятельность успехи «Сборной города Мурманска», а теперь и довольно продуктивные выступления резидентов региональной лиги, например, «Морской Академии». К тому же участники команды ищут новые дарования.

- Основной критерий выбора - желание человека, - отмечает Денис Шалабанов, резидент команды КВН «Сборная города Мурманска». – В КВНе нет такого, что ты не был талантлив. Если ты умеешь петь - это одно, если ты умеешь танцевать - это другое. Можно выступать с этим. А если ты не умеешь ни того, ни другого, а умеешь просто шутить, подкалывать, то ты тоже можешь играть в КВН.

Юмор - это кит, на котором держится студенческая среда. И подтверждение тому есть, так как за четыре дня зрители раскупили все билеты на финальною игру Мурманской лиги клуба весёлых и находчивых. Так быстро зал «Кирвоки» не собирали даже выступления известных исполнителей. Но при таком бешеном ритме, как успеть репетировать на сцене, участвовать в конкурсах и главное, не отставать в учебе?

- Это суть КВНщика, он совмещает не только учебу, он ещё где-то работает, - говорит Сергей Сачков, резидент команды КВН «Морская Академия». - Мне кажется, что в этом суть человека, который играет в КВН – успевать везде!

Стоит отметить и тот факт, что в прошлом году победителями проекта «Студенческая среда» стали сплошь представители колледжей. В этом сезоне результаты не так однозначны, но в любом случае, представители молодёжи из вузов будут в роли догоняющих. Им предстоит петь, фотографировать, заниматься общественной деятельностью и определить лучшего студента.

Даже самые лучшие представители молодёжи иногда нуждаются в поддержке. Обновлённый Молодёжный центр социальной помощи и адаптации на улице Маклакова в Мурманске распахнул свои двери после ремонта. Открытие приурочили к профессиональному празднику работников учреждения - Дню психологов России.

Уютная кухня, гостиная, зал для йоги, комната релаксации и даже зал для просмотров фильмов - всё это появилось в Молодёжном центре на улице Маклакова, в котором только-только завершился ремонт. В 2015 году тут привели в порядок только левое крыло, и вот спустя два года, реконструкция постностью завершилась. Работники центра уже обживают новые кабинеты и начинают проводить занятия и тренинги.

- Если молодому человеку или ребёнку, бывает такая ситуация, просто некуда пойти, то он сможет прийти сюда, найти для себя занятие, сможет заняться хорошим делом, которое он выберет сам, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Центр оказывает психологическую помощь и поддержку молодёжи от 14 до 30 лет. Занятия проходят в непринуждённой и уютной атмосфере. Посетители вместе с психологами занимаются йогой, играют в настольные игры, учатся общаться и развивают свои личностные качества. Любители музыки и компьютерного моделирования так же найдут себе занятие по интересам: преподаватели обучат их созданию 3D моделей и даже игре на гитаре.

- У нас работают специалисты по работе с молодёжью. Это тоже молодёжь города Мурманска, которые полны творческих идей, задумок и реализуют свои планы, свои программы, - говорит Татьяна Пичкарёва, председатель комитета и социальной поддержке и делам молодёжи.

В год за психологической помощью в этот центр обращается более тысячи человек. Ни один желающий не получит здесь отказ или равнодушного отношения – главное правило сотрудников центра. Помимо рядовых подопечных, психологов посещают и трудные подростки, состоящие на учёте. Ребята учатся общаться, сдерживать лишние эмоции и занимаются творчеством.

- Три психолога центра являются членами комиссий по делам несовершеннолетних в трёх округах Мурманска, - отмечает Диана Кротова, заместитель начальника Центра творчества и социальной адаптации. – Они занимаются и разработкой индивидуальных профилактических программ реабилитации, формируют законопослушное поведение, проводят профилактику повторных правонарушений.

В рамках реализации программы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодёжи на территории города Мурманска» с 2011 года было отремонтировано 11 подобных молодёжных центров. В следующем году ремонт будет в клубе «Поиск» на улице Миронова, 8, где воспитанники преимущественно занимаются танцами и музыкой.