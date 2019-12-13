Запрещена парковка! Не ставьте машины, снег убирать будут!«Рад работать на благо нашего замечательного города», – Евгений Никора
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.19 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Евгений Никора официально стал главой администрации Мурманска. На последнем заседании горсовета он подписал контракт на пять лет. Долго засиживаться в новом кресле новый сити-менеджер не стал, работа по обращениям граждан одно из важных направлений деятельности градоначальника. Он инспектирует уборку дорог, проверяет работу управляющих компаний и говорит о проблемах сферы образования с учителями.

Педагогам есть чем похвастаться, например, одаренным учениками. Такие учатся во многих мурманских школах, они участвуют в олимпиадах  и даже занимаются конструкторской работой, представляя свои инженерные разработки на выставках.

А еще молодые люди активно занимаются спортом, например, волейболом. Юбилей отпраздновала спортивная школа № 2, в которой тренируются 350 ребят.

На центральной площади  Мурманска представили   новогодние инсталляции. Теперь сфотографироваться в праздничном антураже можно всем горожанам и гостям столицы Заполярья.

Подробно об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. «Городские хроники». 

 

 

 

Комментарии

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Последние комментарии

NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
Комментарий к новости:Евгений Никора провёл заседание Территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС природного и техногенного характера
Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
Комментарий к новости:В Кировске возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов
Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
Комментарий к новости:Молодёжь Мурмана - для науки и жизни
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