СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Евгений Никора официально стал главой администрации Мурманска. На последнем заседании горсовета он подписал контракт на пять лет. Долго засиживаться в новом кресле новый сити-менеджер не стал, работа по обращениям граждан одно из важных направлений деятельности градоначальника. Он инспектирует уборку дорог, проверяет работу управляющих компаний и говорит о проблемах сферы образования с учителями.

Педагогам есть чем похвастаться, например, одаренным учениками. Такие учатся во многих мурманских школах, они участвуют в олимпиадах и даже занимаются конструкторской работой, представляя свои инженерные разработки на выставках.

А еще молодые люди активно занимаются спортом, например, волейболом. Юбилей отпраздновала спортивная школа № 2, в которой тренируются 350 ребят.

На центральной площади Мурманска представили новогодние инсталляции. Теперь сфотографироваться в праздничном антураже можно всем горожанам и гостям столицы Заполярья.

Подробно об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. «Городские хроники».