СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Снегопады вновь стали для мурманских управляющих компаний полной неожиданностью. Многие организации не справляются даже с банальной расчисткой территорий рядом с домами, не говоря уже о вывозе снега. Ситуация конечно меняется, но не так быстро, как хотелось бы жителям областного центра.

Проблемные моменты в работе обслуживающих МКД организаций еженедельно обсуждают на заседаниях штабов в каждой из трёх окружных администраций. На серьёзный разговор в первую очередь приглашают руководителей коммунальных служб.

Награждать управленцев за такую работу пока рано, а вот общественников, которые занимаются социальными проектами, городские власти поощрили. Полученные гранты будут потрачены на новые проекты. Развитие, например, получит и детская библиотека на проспекте Ленина, 94. В скором будущем учреждение станет модельным, то есть, более универсальным и удобным для долгого времяпрепровождения.

На этой неделе 45-летний юбилей отметила первая школа искусств, а хоккейный клуб «Мурман» сыграл заключительную в серии домашнюю игру. Встреча наших хоккеистов с одним из лидеров турнирной таблицы - командой «Енисей» выдалась непростой.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».