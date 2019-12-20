В Хибинах будут проводить работы по принудительному спуску лавинЗапущен официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020)
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.19 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Депутаты горсовета областного центра закрыли осеннюю сессию и ушли на каникулы. Следующее заседание состоится уже в новом году. Но народным избранникам шестого созыва, а выборы в законодательный орган состоялись в сентябре, ещё предстоит поработать.

К тому же теперь перед ними теперь держит ответ новый глава администрации. Евгений Никора, который  серьёзно взялся за дело и кабинетной работой не ограничивается. Как и его предшественник, он почти ежедневно совершают объезды городских территорий, одна из таких проверок состоялась на улице Папанина, где жильцы одного дома обратили внимание главы на бедственное положение здания.

Продолжаются рейды представителей органов власти во дворы Мурманска. Это делается с целью контроля работы управляющих компаний. Несмотря на жилищно-коммунальные неурядицы, город продолжают украшать к праздникам. Готовятся к Новому году и участники клуба старшего поколения. В этот раз пожилых людей учили делать рождественские  игрушки из теста. Ангелочки станут хорошим подарком для родственников северян.

Достались подарки и лучшим спортсменам столицы Заполярья, их наградили во время подведения итогов уходящего года.

Подробно об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНеутешительный прогноз Минтруда: к 2021 году официальных безработных станет больше
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Евгений
20.12.19 17:28
Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв
Комментарий к новости:В Мурманске представили «33 слова о дизайне»
Владимир
18.12.19 08:35
Оперативные штабы работают оперативно - НАГРАДИТЬ! А то, что воз и ныне там, так это зима неожиданная виновата. Короче по весне управляющие компании, за то, что не испугались суровой зимы и боролись к
Комментарий к новости:Мурманские дворы по-прежнему завалены «кашей»
Максим
17.12.19 21:22
А будет ли репортаж о дальнейших похождениях "красноярских" на вольных хлебах. Интересно, где дружно пристроились? Возможно "бомба"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)05:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)05:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРазные деньги: объём вкладов физлиц в номинальном выражении вырос на 4%, а прибыль российских банков – на 46%-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 12 копеек, евро – почти на 21 копейку-PRO Энергетику«Продление молодости» второго энергоблока Кольской АЭС обошлось в 4,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыАрктические льготы, предусмотренные для четырёх групп инвестпроектов, могут запустить с июля 2020 года - Минвостокразвития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 610 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика