СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Депутаты горсовета областного центра закрыли осеннюю сессию и ушли на каникулы. Следующее заседание состоится уже в новом году. Но народным избранникам шестого созыва, а выборы в законодательный орган состоялись в сентябре, ещё предстоит поработать.

К тому же теперь перед ними теперь держит ответ новый глава администрации. Евгений Никора, который серьёзно взялся за дело и кабинетной работой не ограничивается. Как и его предшественник, он почти ежедневно совершают объезды городских территорий, одна из таких проверок состоялась на улице Папанина, где жильцы одного дома обратили внимание главы на бедственное положение здания.

Продолжаются рейды представителей органов власти во дворы Мурманска. Это делается с целью контроля работы управляющих компаний. Несмотря на жилищно-коммунальные неурядицы, город продолжают украшать к праздникам. Готовятся к Новому году и участники клуба старшего поколения. В этот раз пожилых людей учили делать рождественские игрушки из теста. Ангелочки станут хорошим подарком для родственников северян.

Достались подарки и лучшим спортсменам столицы Заполярья, их наградили во время подведения итогов уходящего года.

Подробно об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».