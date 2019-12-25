СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске продолжаются рейды по проверке работы управляющих компаний. Участники регулярных проверок делают замечания не только по качеству уборки снега или наледи, но и, например, по соблюдению температурного режима в домах северян.

Конец года повод подвести итоги, поэтому представители городской власти организовали сразу несколько встреч, чтобы отчитаться о проделанной работе. Такие встречи состоялись и с общественниками, представителями молодёжного сообщества и даже семьями мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде.

Главы города приняли участие и в праздновании 25-летия Мурманской областной Думы. Региональный законодательный орган начал свою работу в 1994 году.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» .