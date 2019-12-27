СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Администрация Мурманска в новом году продолжит сотрудничество с Общероссийским народным фронтом, а ещё вместе с активистами данной общественной организации будет бороться со снюсами, наркотическими средствами, которые получили распространение среди школьников.

Чем больше у ребёнка дел и занятий, тем меньше возможность попасть в плохую компанию. Многие ученики областного центра не скучают и во время зимних каникул, ведь они посещают оздоровительные лагеря или занимаются спортом, например, боксом, турниры по которому проходят регулярно.

А ещё предпраздничная пора знаменуются чередой новогодних спектаклей. Ёлки, организованные городскими властями, постели более 2-х тысяч школьников. Подарки получили не только дети, но и взрослые. Например, предприниматели - участники конкурса «Новогодняя фантазия», заинтересованные в привлечении клиентов и оформившие витрины, территории своих организаций.

Работники предприятия «Электротранспорт» последовали хорошему примеру и в новогоднюю ночь запустят на маршруты украшенные троллейбусы. Подробно обо всём этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».