СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманская школа № 1 этой весной закроется на серьёзный ремонт. По расчётам специалистов масштабные работы в историческом здании 30-х годов прошлого века постройки займут больше года, поэтому учеников и коллектив педагогов переведут в другие образовательные учреждения областного центра.

Об этом школьники узнали, выйдя после зимних каникул, а вот у коммунальных служб, учитывая снегопады и оттепели, праздничные дни были рабочими. Впрочем, некоторые управляющих компаний трудились в этот период без энтузиазма. Чтобы подтолкнуть жилищные организации к хорошей работе, уже в этом году в городской администрации состоялись заседания штабов по контролю работы коммунальщиков. Эта тема активно освещается в средствах массовой информации, в том числе и газетах.

13 января редакции отметили профессиональный праздник – День печати. Поздравления принимали и корреспонденты главной городской газеты «Вечерний Мурманск». Работали журналисты издания и во время открытия конкурса « Лыжня зовёт!», и на Солнечной горке, встречая вместе с сотнями жителей Мурманска «Первый рассвет».

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске «Мурманск. Городские хроники».