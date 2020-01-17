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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.20 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Городские власти не дают управляющим компаниям расслабиться, проверки и встречи  с представителями жилищных организаций  организованы на постоянной основе. Основная проблема коммунальщиков – снег, который, учитывая погодные условия, нужно постоянно убирать.

Но белоснежный покров не мешает оценке масштабов будущих ремонтных работ, который в Мурманске стартует с реализации программы по ремонту фасадов учебных заведений.

А участники игр по правилам «Юкигассен» рады обилию снега - в феврале в областном центре состоится крупный турнир по необычному виду спорта.

Несмотря на то, что Рождество уже прошло, в одной из школ города, состоялся фестиваль «Рождественская сказка» - ученики представили ряд праздничных спектаклей.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят ещё один большой праздник – Крещение Господне. К этому событию в Мурманске подготовлено несколько купелей.

Подробнее об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом  выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».   

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