СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Городские власти не дают управляющим компаниям расслабиться, проверки и встречи с представителями жилищных организаций организованы на постоянной основе. Основная проблема коммунальщиков – снег, который, учитывая погодные условия, нужно постоянно убирать.

Но белоснежный покров не мешает оценке масштабов будущих ремонтных работ, который в Мурманске стартует с реализации программы по ремонту фасадов учебных заведений.

А участники игр по правилам «Юкигассен» рады обилию снега - в феврале в областном центре состоится крупный турнир по необычному виду спорта.

Несмотря на то, что Рождество уже прошло, в одной из школ города, состоялся фестиваль «Рождественская сказка» - ученики представили ряд праздничных спектаклей.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят ещё один большой праздник – Крещение Господне. К этому событию в Мурманске подготовлено несколько купелей.

Подробнее об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».