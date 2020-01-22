СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В столице Заполярья состоялась пресс-конференция двух глав Мурманска - Андрея Сысоева и Евгения Никоры. Они рассказали журналистам о планах работы на 2020 год.

Строительство новых спортивных объектов, детских садов и рекреационных зон - это лишь небольшой список того, что будет реализовано в ближайшем будущем. Подробно об итогах встречи руководителей областного центра с журналистами рассказывает и показывает «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».