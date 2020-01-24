СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Что будет с банным комплексом «Громада»? Останется ли он в здании на улице Щербакова областного центра? Представители городской администрации на этой неделе ответили на вопросы волнующие многих посетителей учреждения.

Большую часть жителей Мурманска волнует другая проблема - неубранные после снегопадов дворы. Каждую неделю по несколько раз в районных администрациях организуют встречи с руководителями управляющих компаний. Такую меру по контролю работы жилищных организаций можно назвать эффективной.

Проверяют дворы и главы города. Евгений Никора и Андрей Сысоев регулярно участвуют в рейдах.

На этой неделе оценили представители власти и ремонт, сделанный в школе № 21.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».