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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.20 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Снегопады отступили под натиском морозов, но это не значит, что коммунальным службам можно расслабиться. Да, снег так часто убирать не нужно, но это не отменяет работы  по его вывозу из дворов. К тому же очищенные дорожки нужно посыпать, чтобы было не так скользко ходить горожанам.

Только не каждая управляющая компания заботится о жителях, поэтому администрации города приходится постоянно подгонять специалистов коммунальных служб, в том числе с помощью встреч с руководителями обслуживающих организаций.

Зима - не повод приостанавливать программу по ремонту муниципальных квартир. Одну из таких в доме на улице Зои Космодемьянской в скором времени должны предать нуждающейся семье.

Многие подростки сегодня заранее задумываются о выборе будущей профессии. Сделать это сложно, но школьникам в этом нелегком деле могут помочь библиотекари, давно ставшие специалистами широкого профиля.

Их работа в интеллект-центрах во многом творческая, как и конкурс «Окно в праздник», итоги которого подвели в Мурманске.

Стали известны и результаты выступления мурманских команд на фестивале «КиВиН-2020» в Сочи. Поклонников клуба весёлых и находчивых есть чем порадовать. А пока КВНщики ждут выхода на большую сцену, горожане радуются первым лучам солнца, отмечают День студента. Отметим, в городе состоялось первое в году заседание студсоветов.

Подробно о всех этих событиях расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в  новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

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