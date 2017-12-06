4 километра пешеходных и велодорожек, живописная набережная. Семёновское озеро в Мурманске стало ухоженным после завершения первого этапа благоустройства. Обновлённой в новом году будет и главная городская ель, многотонная красавица раздобрела, но выглядит от этого только лучше. Украсят дерево в духе сказки «Щелкунчик». А вот предпринимателям придётся поломать голову над тем, чтобы придумать оригинальное оформление в праздничном стиле. Впрочем, это касается лишь тех, кто решит поучаствовать в специальном городском конкурсе. К слову, о соревнованиях на этой неделе, их было сразу несколько – на ринг вышли молодые боксеры, поборовшиеся за кубок Владимира Горячкина; бились спортсмены за звание лучшей команды региона, острили и смешили КВНщики. Обо всем журналисты «Арктик-ТВ» расскажут программе «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники»

Одно из самых популярных у жителей Мурманска мест отдыха изменилось до неузнаваемости. Первый этап строительных работ на Семёновском озере подошёл к концу, теперь у северян появилось ещё одна зона для прогулок и спортивных занятий.

Основной и самый технически сложный этап работ завершён. На берегу водоёма обустроили пешеходные и велодорожки, освещение, скамейки, крытые стоянки для двухколёсного транспорта и три смотровые площадки. Позаботились и о подрастающем поколении, установив детскую площадку.

- Когда работа сделана хорошо, то и говорить не надо, настроение замечательное, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы приехали, а тут уже много мурманчан гуляют. Они нам говорили спасибо, что сделали такой замечательный уголок для отдыха.

Северная часть объекта почти завершена. В следующем году тут установят световые конструкции, изображающие уникальные природные явления Заполярья - северное сияние. Будет достигнут эффект галло, перламутровых и серебряных облаков.

- Тут будут установлены ещё, как я уже говорил, четыре композиции, разработанные и спроектированные студентами, которые у нас занимаются в МАГУ городским дизайном, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Это хороший пример сотрудничества города с нашими студентами. Я думаю, это будет очень интересно.

Впрочем, о полной готовности пешеходной зоны Семёновского озера говорить ещё рано. Южная часть преобразиться только в следующем году. Тут так же проложат велодорожки, проведут освещение, установят смотровую площадку и зоны активного отдыха с игровым оборудованием и спортивными тренажёрами. Последний штрих – покраску ограждений – тоже отложили на будущий год.

- Так как у нас доска на террасах пластиковая, то она не будет цвет терять, а брусок, которой будет использован для поручней, пришлось покрасить, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Общая длинна пешеходных дорожек составит больше 4 километров. В следующем году, когда второй этап строительства подойдёт к концу, они соединят недавно открывшуюся набережную и памятник стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Но без должного ухода даже самый лучший парк превращается в непроходимый лес. 100 единиц спецтехники ежедневно выходит на уборку улиц Мурманска. Специалисты работают в круглосуточном режиме, но качественной уборке мешают припаркованные на дорогах автомобили. При этом, на просьбы коммунальных служб на время переставить свой автомобиль, владельцы личного транспорта реагируют по-разному: кто-то спешит выполнить просьбу, но есть и те, кто полностью игнорирует обоснованную просьбу.

Для автомобилистов, равно как и для работников коммунальных служб, начало этой у зимы пока можно назвать мягкой. Таких снегопадов, как в прошлом году, пока не было и техника, стоящая на вооружении в Управлении дорожного хозяйства, с объёмами работ справляется. В редких случаях магистрали города заужаются из-за снега до такой степени, когда на проезжей части помещается полторы машины вместо двух. Но на улице Горького, где работают специальные ленточные уборщики, такой проблемы вовсе нет.

Чтобы более качественно очистить территорию вокруг автомобилей, используют миниатюрные погрузчики, способные разворачиваться на месте и протискиваться в труднодоступные места. Но скоро в ход пойдёт тяжёлая «артиллерия» - занесенные снегом участки дорог будут, как это делали прошлой зимой, перекрывать для движения транспорта, а припаркованные на обочинах машины перемещать с помощью эвакуаторов. Впрочем, это крайняя мера, на которую специалисты идут только в тех случаях, когда не спасает даже база данных ГИБДД.

- В трудной ситуации мы обращаемся к инспекторам, но когда инспекторы выходят на владельца, кто-то с пониманием относится - приходит и убирает машину, а кто-то просто принимает к сведению и спит дальше, - рассказывает Галина Бальбус, заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Тяжелее всего рабочим приходится на улицах Книповича, Орликовой, Героев Рыбачьего. В Ленинском округе - конечная остановка десятого автобуса, рядом с 35-м заводом. На территории вокруг всегда припарковано много транспортных средств сотрудников учреждений. Совсем скоро коммунальным службам города будет несколько легче выполнять свои обязанности, так как в их распоряжении должна поступить новая техника.

Новой будет и главная городская ёлка, украшающая центр Мурманска. Принципиально новую конструкцию, которая учитывает все северные особенности, разработали и изготовили в Санкт-Петербурге.

Установка праздничной ёлки на площади Пять Углов идёт полным ходом.

Старую конструкцию признали устаревшей и даже аварийно опасной, поэтому в этом году мурманчан порадует новая красавица. Высота главного праздничного украшения 22 метра, а вес больше 9 тысяч килограмм. Такие габариты позволят ели выдерживать порывы сильного и даже шквалистого ветра.

По соседству расположатся ледяные скульптуры. Лёд для них уже заготавливают и в канун Нового года планируют завершить работы по украшению главной площади города. А вот убранство ёлки останется привычным.

- На макушке будет звёздочка, - говорит Наталья Павлюк, заместитель директора по общим вопросам. - Украшения у нас будут те, которые висели в прошлом году, по мотивам сказки «Щелкунчик».

В искусстве создания новогоднего настроения приглашают посоревноваться мурманских предпринимателей. Городской конкурс «Новогодняя фантазия» проводится уже несколько лет в конце года. Предпринимателям предлагается украсить здания организаций, торговые точки, офисы, где предоставляются те или иные услуги. При этом оцениваться будут и внешняя, и внутренняя составляющие отделки, Внимание будет уделяться и таким деталям, например, оформление ценников, внешний вид сотрудников предприятия.

Правда, для того, чтобы принять участия в творческом соревновании, придётся поторопиться, так как заявки принимаются до 12 декабря. Победители станут известны уже до конца месяца.

- Конкурс будет проводится по двум номинациям, - отмечает Людмила Астанина, ведущий специалист отдела потребительского рынка комитета администрации г.Мурманска, - лучшее оформление внешнее и внутренних помещений.

Если праздничное настроение никак не приходит из-за накопившихся проблем. Можно обратиться за помощью к представителям власти, в том числе городской. Самые популярные обращения по статистике связаны со сферой ЖКХ. Неделя единого приёма проводится каждый год уже на протяжении 7 лет. На личных встречах чиновники всех уровней отвечают на вопросы граждан.

- У людей всегда много вопросов к власти. Если они обращаются, значит, они нам доверяют, - отмети Андрей Сысоев, глава администрации горда Мурманска.

Алевтина Воронюк работает в общественной приёмной Дмитрия Медведева и каждый день видит граждан, которые обращаются сюда с просьбами. Свой вопрос она адресовала сити-менеджеру Андрею Сысоеву. По её мнению, новая схема проезда через перекресток проспекта Ленина и улицы Генерала Журбы не удобна. Автолюбители по старинке поворачивают, как привыкли, нарушая ПДД. Северянка попросила привлечь внимание к этой проблеме сотрудников ГИБДД, а лучше вернуть старый светофор, считает она.

Андрей Иванович, отвечая на это предложение, отмечает, что новые федеральные правила по организации дорожного движения вступили в силу, а за невыполнение их администрации Мурманска грозят штрафы. Так что надо привыкать к новым условиям перехода перекрёстков.

В соседнем кабинете встречу с гражданами ведёт председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. У него сегодня популярны вопросы о нарушении трудового законодательства и проблемах инвалидов.

- Мы знаем по прошлому году, что главные проблемы у северян в сферах ЖКХ, здравоохранения и личные какие-то вопросы, - говорит Сергей Дубовой, председатель областной Думы.

В результате таких приёмов в более половине случаев обратившимся гражданам удаётся помочь. О результатах этой недели приёма станет известно через месяц.

Бороться за свои права, значит, проявлять активную гражданскую позицию.

Участникам юношеского турнира по боксу на призы экс-градоначальника и почётного гражданина Мурманска Владимира Горячкина не нужно объяснять, как отстоять свои амбиции. Спортсмены привыкли делать это с помощью кулаков, облачённых в тугие перчатки.

Соревнования на призы экс-председателя горисполкома и почётного гражданина Владимира Горячкина собрали более сотни участников. Первые лица даже пообещали примерить боксерские перчатки.

Участники со всего региона на протяжении многих месяцев готовились к этому событию. Получить именную награду из рук бывшего градоначальника, заслуженного гражданина и по совместительству председателя Федерации бокса – огромная честь для любого начинающего спортсмена. А для бывших чемпионов и любителей этого вида спорта – отличная возможность вспомнить прошлое и познакомиться с будущими обладателями медалей и кубков. Рассказать о спортивных секретах.

- Я вспоминаю свои выступления. Всегда мне было интересно состязаться, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Не всегда получалось побеждать, но приходилось брать реванш и выходить победителем.

Дмитрий Филиппов даже пообещал вспомнить юность и примерить боксерские перчатки, но не успел. А вот глава администрации Мурманска Андрей Сысоев пожелал спортсменам добиваться поставленных целей и уверенно идти вперед.

- Это замечательно, когда наши молодые люди, дети занимаются спортом, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - 130 участников - это очень серьёзное количество мальчишек, которые по серьёзному занимаются этим нелёгким видом спорта. Я всем желаю успеха, уверен, победит сильнейший. Я знаю ещё одно, проигравших не будет!

Из-за большого количества участников бои будут проходить на протяжении трёх дней. В воскресенье станут известны имена победителей. Впрочем, как подчеркнул глава администрации, проигравших на этом турнире нет – каждый сможет получить главный приз – ценный опыт.

Каждый турнир или чемпионат - это праздник. Но спорт спортом, а юные борцы не должны забывать про уроки. Средней общеобразовательной школе № 49 – 30 лет! В честь такого события учителя и ученики в храме знаний устроили яркий праздник.

Сорок девятая - самая большая школа в Мурманске. Располагается она в двух корпусах. А для младших школьников работает группа продлённого дня. Сегодня в ней обучаются 1216 детей. В корпусе для малышей оборудована хорошая игровая база, для старшеклассников - научно-исследовательская.

- Казалось бы, возраст небольшой. Всего 30 лет. Даже по человеческим меркам это всего жизнь одного поколения, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Но благодаря коллективу, благодаря детям, благодаря родителям в этой школе такая хорошая атмосфера. И хочется пожелать всем успехов, чтобы вы сохраняли всё, что было наработано за эти тридцать лет и приумножали прекрасные традиции.

За время работы этого учебного заведения 83 ученика окончили школу с медалями, более сотни в разные годы становились победителями олимпиад по самым разным предметам. Успешна сорок девятая и в спорте. С 2014 года в школе функционирует спортивный клуб «Север».

- В школе у нас обучаются дети, которые занимаются и в школьных спортивных секциях, и в школах олимпийского резерва. Фамилия Мустафина наверняка на слуху многих, - это учащийся нашей школы, - говорит Юрий Гугин, директор средней общеобразовательной школы № 49. - Учителя, которые работают в школе, творческие, талантливые педагоги.

Не отстают от педагогов и дети. Они в честь дня рождения любимой школы выступили с творческими номерами. Ребята пели, танцевали и демонстрировали навыки в спортивных дисциплинах. В сорок девятой работает творческий клуб «Феникс». Он объединяет хореографический коллектив, вокальную, хоровую и театральную студии.

- Это высокопрофессиональный коллектив, который отличается не только целеустремлённостью дать детям лучшее, подготовить их к жизни, но и душевным отношением к воспитанникам, - отмечает Олег Ноздрачёв, депутат Совета депутатов города Мурманска. Я от всей души поздравляю эту школу, желаю коллективу дальнейших профессиональных успехов, благодарных учеников, целеустремлённости и оптимизма!

И успех школе обеспечен. Педагоги неоднократно участвовали и побеждали в конкурсе «Учитель года» на региональном и всероссийском уровне. А значит, за уровень образование учеников здесь можно не беспокоиться.

Петь, танцевать, а ещё шутить да так, чтобы весь зал «Кировки», заполоненный зрителями, смелся от душу, пришлось и участникам финальной игры региональной лиги КВН.

В Мурманске состоялся финал региональной лиги КВН. За звание чемпиона и путёвку на фестиваль команд КВН в Сочи боролись 6 команд. Победили - лучшие из лучших.

До выступления - полчаса, сборные КВН готовятся к выходу на сцену, гримируются и репетируют шутки. Сборная филологического факультета МАГУ шутить намерена о самом интересном. Пока девушки гримируются, юноши повторяют элементы выступлений. В финале всё должно пройти гладко.

Конкуренция серьёзная. Некоторые команды, прорвавшиеся в финал, знают и за пределами Мурманской области. Жюри к хорошим шуткам привыкло, а значит, победа легко не придёт. Оценивать будут жёстко, но справедливо.

- О росте популярности КВН говорит переполненный зал Дворца культуры, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Практически на всех играх сезона, как мне сейчас сказали, за две недели до финала не было уже билетов в продаже. Это здорово! Это говорит о том, что КВН в городе стал модным. Помните, когда-то в 90-е годы были модными конкурсы красоты, мне кажется, что сейчас такая мода на КВН.

- Существует стереотип, что все умные, находчивые, образованные, интеллигентные уезжают из Мурманска. Ничего подобного! – уверен Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Успехи, которые у нас в достигнуты в играх КВН и «Что? Где? Когда?», говорят о том, что всё наоборот, наша молодёжь образованна, интеллигентна, находчива, весела.

Зрители живо болеют за команды. За долгое время выступлений, команды обзавелись своими фанатами, которые переживают вместе с весёлыми и находчивыми их взлёты и падения, но всегда остаются верны любимым коллективам.

Хотя борьба была серьёзной, но представители жюри определились с лидерами. Первое место заняла команда «Морская академия». «Серебро» региональных игр получила команда «Филфак», а «бронза» досталась «Суровым парням» из 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады.