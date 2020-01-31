СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Депутаты горсовета готовы отчитаться в своих доходах. Процесс находится на особом контроле главы города.

Продолжают контролировать власти Мурманска и работу управляющих компаний, совершая регулярные рейды по придомовым территориям. Проверили народные избранники и стадион в Росляково, отметив, что спортивный объект Мурманска регулярно чистят от снега.

Установившиеся морозы не повод спустя рукава относиться к работе. Хорошим примером в этом служит муниципальное Управление дорожного хозяйства, специалисты которого трудятся круглые сутки.

А вот для поклонников снежных баталий морозная погода – время благодатное. К тому же мурманские сборные готовятся к крупному фестивалю, на который съедутся игроки в снежки по правилам «Юкигассен» со всей России.

Многие ждут от спортсменов высоких результатов, а пока порадоваться можно за наших КВНщиков. Они вернулись домой из Сочи, где они приняли участие в «КиВиН 2020».

Подробно об этом подробно расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».