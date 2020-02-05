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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.20 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Как кормят Мурманских школьников? Ответ знают главы города, которые проверили работу центра школьного питания. Данное  учреждение выпускает  полуфабрикаты для всех средних образовательных учреждений  столицы Заполярья. Особое место  на предприятии уделяют контролю качества. Именно поэтому мясо специалисты используют аргентинское и уругвайское, а картошку только отечественную.

Физическая активность юных северян - ещё одно слагаемое здоровья детей, именно поэтому на стадионе «Льдинка» скоро должны открыть второй корпус, в котором оборудовали раздевалки, душевые и комнаты отдыха - всё для того, чтобы юные спортсмены чувствовали себя комфортно.

С катка в кино - городские власти прояснили ситуацию с кинотеатром «Северное сияние». После переговоров с представителями торгового центра, где до сих пор располагался кинотеатр, было принято решение оставить учреждение на прежнем месте.

Останется и старый домик «моржей», который находится около  Семёновского озера. Скорее всего, знаменитая избушка станет музеем зарождения в Мурманске этого вида спорта. А вот функции спортивного центра для поклонников ледяного плавания будет выполнять новое здание, которое планируют построить на новом месте.

Несмотря на серьёзные задачи, городские власти продолжают ежедневную работу, в том числе контролировать работу управляющих компаний.

В прошлом году администрация областного центра запустила проект «Городской клуб старшего поколения», участники которого теперь могут бесплатно проверить своё здоровье.

Подробно обо всём сегодня расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

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