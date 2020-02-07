СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Скоро в Мурманске откроют новую ледовую арену. Будущий большой крытый комплекс с катком из искусственного льда расположен на улице Орликовой. Объём работы, как и темпы строительства – впечатляющие. В здании будут постигать основы хоккея и фигурного катания дети.

В Мурманске малышей с детского сада приучают к спорту, например, учат играть в снежки по правилам «Юкигассен».

На юге, где почти нет снега, такой матч сложно представить. Но как бы не было хорошо на Севере, в летний период к побережью тёплых морей потянутся многие жители Мурманска, в том числе и сотрудники бюджетной сферы. Благодаря одной из городских программ отправиться в путешествие и подправить здоровье наши земляки смогут бесплатно.

Но вернемся к проблемам текущим. До весны ещё далеко, снегопады не прекращаются, поэтому скопившиеся осадки создают неудобства и заметно прибавляют работы и городским службам, и управляющим компаниям. Последние отчитываются о проделанной работе на заседаниях штабов. Такие совещания администрация города организует в каждом районе.

Вопросы, которые не могут решить взрослые, под силу современным детям. Начинающие инженеры приняли участие в научной конференции «Юность. Наука. Культура - Арктика - 2020», состоявшейся на базе политехнического лицея.

Об этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».