СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

11 февраля 2020 года исполнилось 58 лет троллейбусному движению в Мурманске. За эти годы предприятие общественного транспорта серьёзно модернизировалось, в том числе увеличился штат сотрудников, без которых перевозка пассажиров была бы невозможной.

О том, кто посвятил развитию троллейбусного движения в областном центре большую часть жизни и о рекордах, которые незаметно для пассажиров ставит предприятие, журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».