СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Уходящая неделя для городских служб выдалась напряженной. Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, всерьёз взялся за нечищеные дворы областного центра. Теперь проезды чистят специалисты городской службы, а счёт за услуги представители власти выставят управляющим компаниям, многие из которых могут, к слову, скоро лишиться лицензий.

Никуда не делись и рейды по дворам и заседания штабов, где отчитываются представители коммунальных организаций.

Несмотря на снегопады и оттепели, основные магистрали города поддерживаются в близком к идеальному состоянию. Да и автобусы с троллейбусами ходят строго по расписанию. А недавно АО «Электротранспорт» перевёз 3 миллиарда 250-миллионного пассажира. Подробно обо всём расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».