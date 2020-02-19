СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Как оказалось, в Мурманске есть места, где управляющие компании чистят и убирают снег вовремя. В шорт-листе хорошистов жилищники из Росляково. Несмотря на положительную репутацию, их работу проверяют так же как и у остальных.

На этой неделе отметили большую дату – годовщину вывода советских войск из Афганистана. Воинам-интернационалистам было посвящено и другое мероприятие – соревнование по стрельбе, в турнире памяти приняли участие и ученики 43-й школы Мурманска.

Теперь к событию, которое отметили ученики и педагоги 10-й гимназии. Данному учреждению исполнилось 80 лет. Учителя образовательного заведения - участники и лауреаты многих профессиональных конкурсов, например, тех, что сейчас стартовали в Мурманске.

Современные педагоги не только закладывают знания, но и учат юное поколение человечности. Например, на одной из площадок состоялась благотворительная акция в поддержку проекта «Помоги спасти жизнь ребёнка». Многим детям удаётся помочь, так что в будущем они даже смогут сыграть в юкигассен - игру в снежки по правилам. Турнир «Арктический кубок», как раз завершился в областном центре.

А вот 7-й сезон проекта «Родной двор – родной город» только стартовал. Принять участие в весёлых спортивных играх может любой желающий, особенной подготовки не требуется.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».