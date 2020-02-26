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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.20 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Новость о том, что под новую школу в Мурманске снесут ряд домов, быстро облетела социальные сети. Вот только строения, которые ликвидируют,  – ветхий фонд! Эти «деревяшки» со временем убрали бы и так. О том, какая это будет школа, пока не говорят, но без сомнений -  современная и оборудованная согласно последним требованиям.

В учебных заведениях города, наверняка, воспитают не одно поколение  жителей областного центра – талантливых и одаренных. Таких, как например, ученик мурманского политеха Роман Симановский, разработавший программу способную анализировать рентгеновские снимки лёгких. Искусственный интеллект уже может определять пневмонию, но это только начало, отмечает Роман.

Малышам, участникам спортивного праздника, в центре города только предстоит совершить значимые открытия. Пока же они с удовольствием отмечают 23 февраля. В этот день принято поздравлять ветеранов, например, участников городской общественной организации ветеранов войны и военной службы.

Городские службы даже в выходные не прекращают работать, убирают улицы и контролируют специалистов управляющих компаний. Снегопады порадуют разве что игроков в снежки по правилам «Юкигассен». Призёров Арктического кубка из Мурманска наградили в администрации города.

Подробнее обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуск программы «Мурманск. Городские хроники».  

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