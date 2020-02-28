СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, продолжил серию встреч с жителями Мурманска. Вчера он посетил жителей микрорайона Абрам-Мыс. Многие проблемы микрорайона связаны со сферой ЖКХ, в частности с работой местной управляющей компании.

Актуальна и главная общегородская тема – уборка снега. Прошлой зимой осадков было заметно меньше, это отмечают и участники городского клуба старшего поколения, организации в этом году исполнился год.

А ещё в областном центре учатся талантливые дети, которые уже со школьной скамьи ведущие разработку уникальных научно-практических проектов.

До летних каникул ещё далеко, но хоккейный клуб «Мурман» уже завершил спортивный сезон.

Обо всём этом журналисты «Арктик-ТВ» подробно расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».