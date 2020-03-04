СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Закончилась масленичная неделя, народный праздник широко отметили в Мурманске – гуляли семь дней. На нескольких городских площадках гостей угощали блинами и развлекали народными песнями и плясками.

После Масленицы начинается Большой пост. Многие пожилые люди его соблюдают, в это время нужно особенно следить за здоровьем, а если организм не выдерживает нагрузку, то можно частично отказаться от строгой диеты. Улучшить самочувствие могут помочь и лекарства. Препараты по индивидуальным рецептам изготавливают в фармацевтической лаборатории аптеки № 78, единственной в Мурманске. Услугами учреждения могут воспользоваться и участники городского клуба старшего поколения, для них же специалисты организуют бесплатные медицинские осмотры.

В преддверии 75-й годовщины со дня Победы каждому ветерану вручат специальную награду, посвященную важному событию, а волонтёры подарят сделанные вручную фоторамки.

Молодёжь в Мурманске очень активная, она не только помогает пожилым, но и участвует в КВН. А насколько успешно, журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».