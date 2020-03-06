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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.20 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Где в Мурманске строить новую школу? На заседании Совета депутатов  областного центра по этому поводу разгорелись нешуточные страсти. Мнения депутатов города-героя и  региональной власти разделились. Первые предлагают строить школу в районе улиц Маклакова и Скальной, вторые – на Больничном городке.

Но это дело будущего, вопросов текущего характера тоже хватает. Чтобы  узнать о проблемах, которые беспокоят  жителей, глава администрации проводит встречи. Горожане обращают внимание Евгения Никоры и на плохую уборку дворов, это зона ответственности управляющих компаний, а вот общегородские магистрали и проезды чистит муниципальное предприятие и справляется со своей задачей успешно.

Жилищные организации стараются подстегивать и контролировать. Один из методов – еженедельные штабы с руководителями компаний.

«На ковёр» вызывают и участников  традиционного городского турнира по греко-римской борьбе. Проявить борцовскую волю к победе пришлось и участникам конкурсов педмастерства.

Подробно обо всех этих событиях расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

 

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