СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Где в Мурманске строить новую школу? На заседании Совета депутатов областного центра по этому поводу разгорелись нешуточные страсти. Мнения депутатов города-героя и региональной власти разделились. Первые предлагают строить школу в районе улиц Маклакова и Скальной, вторые – на Больничном городке.

Но это дело будущего, вопросов текущего характера тоже хватает. Чтобы узнать о проблемах, которые беспокоят жителей, глава администрации проводит встречи. Горожане обращают внимание Евгения Никоры и на плохую уборку дворов, это зона ответственности управляющих компаний, а вот общегородские магистрали и проезды чистит муниципальное предприятие и справляется со своей задачей успешно.

Жилищные организации стараются подстегивать и контролировать. Один из методов – еженедельные штабы с руководителями компаний.

«На ковёр» вызывают и участников традиционного городского турнира по греко-римской борьбе. Проявить борцовскую волю к победе пришлось и участникам конкурсов педмастерства.

Подробно обо всех этих событиях расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».