От хандры и грусти в полярную ночь спасут яркая иллюминация и украшения, которые городские власти установили по всему Мурманску. Кроме снеговиков, мишек и других световых панно своё традиционное место на площади Пять Углов заняла новогодняя ель. Праздничное дерево этой зимой обновило конструкцию и ветки, а вот игрушки остались прежними, но на величественности пушистой красавицы это не сказалось.

Дети и взрослые с удовольствием зажгли огни гирлянд и приняли участие в праздничной шоу-программе. Представление, чтобы никто из юных зрителей не замерз, ограничили одним часом, но, по словам участников праздника, этого хватило, чтобы зарядиться новогодними эмоциями на оставшееся до каникул время. А на больших выходных школьникам будет чем заняться. 25 декабря в городе откроют несколько площадок с ледяными скульптурами и горками. Об этом расскажут журналист «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники».

Каждый взрослый в душе ребёнок. Это маленькая тайна становится явью в свете огней новогодней ёлки. В центре города на первом новогоднем празднике «Ёлочка зажгись» кричали не только юные северяне, но и первые лица города. Без них огни на символе Нового года не зажглись бы.

Северные олени, мушкетеры, бравые богатыри и обаятельные снежинки. Площадь Пять Углов в выходные превратилась в главную новогоднюю сцену Заполярья. До Нового года остается совсем чуть-чуть и этот праздник первый в череде волшебных событий.

В свете новогодних огней ребёнком себя чувствует каждый, даже серьёзные градоначальники со сцены шутят и желают ребятам хороших оценок.

- Через три недели закончится четверть. Я желаю всем счастья, успехов здоровья, - приветствует гостей городского праздника Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманска. - Оценок в четверти - только «четыре» и «пять»! Договорились?

- Да-а-а-а! – несётся в ответ многоголосый возглас.

- Сегодня трудно представить себе дом, в котором не было бы новогодней ёлки - символа уюта, домашнего тепла, добрых семейных традиций, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава г. Мурманск. – А самой яркой, самой важной частью этого торжества в каждом доме становится зажигание елочных огней. Поэтому сегодня в самом сердце Мурманска на главной новогодней ёлке нашего любимого города зажгутся новогодние огни.

Зажечь огни на главной новогодней ёлке задача не из легких. Волшебство удается не сразу и магическую фразу приходится повторять дважды и только, когда Дедушка Мороз просит помощи Андрея Ивановича и Дмитрия Дмитриевича, иллюминации по всему городу начинает сверкать.

Старт всем новогодним праздникам дан, можно желать всего самого лучшего в новом году родному городу и всем его жителям, что и делают наши земляки:

- Лучшего всего, лучшая погода, удачи!

- Счастья, удачи, здоровья всем!

На мурманской новогодней ёлке более 5000 огней и украшений, рядом – праздничная иллюминацию, которая будет радовать мурманчан всю полярную ночь. А яркое настроение гостям церемонии открытия ёлки подарил фейерверк и зажигательное фаер-шоу.

Когда заканчивается представление и зрители расходятся, рядом с праздничным деревом становится лучше видно и другие украшения. На площади городские власти установили световое панно «Времена года». Только здесь даже в самые долгие дни полярной ночи можно сфотографироваться на фоне огромных - в человеческий рост – ромашек, бабочек или осенних листьев рябины.

А к 25 декабря скульпторы из Санкт-Петербурга завершат создание в Мурманске ледяных фигур. В этом году произведения искусства посвящены теме народных гуляний. Жителей и гостей города-героя ждут лебеди, тройки с санями, матрёшки и скоморохи. На одной из площадок, где трудятся специалисты, побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Профессиональный скульптор Денис Новицкий сейчас трудится над созданием тройки лошадей. Фигура уже почти готова, осталось только нанести скакунам узор на боках, да немного поработать над формой. Среди материалов, которые мастер когда-либо использовал, лёд самый податливый. Из замёрзшей воды можно за короткое время сделать произведение искусства любого размера и почти любой сложности. А район Семёновского озера, где, первыми в городе появится скульптуры, напоминает Денису родной Магадан. Впрочем, его очень удивила одна особенность Мурманска.

- Интересно было увидеть людей, которые здесь на лыжах бегают, - рассказывает Денис Новицкий, скульптор из Санкт-Петербурга. – Мне у вас нравится, очень хочу посмотреть все ваши памятники.

Специалисты делали скульптуры во многих городах России: Перми, Кургане, Екатеринбурге, Ноябрьске, но такого большого заказа, как в столице Заполярья, ещё у них не было. К слову, это те же самые подрядчики, которые создавали фигуры в прошлом году. Как и тогда в городе не нашлось художественного льда, так что 500 тонн холодного и прозрачного материала пришлось везти из Мончегорска.

- На площади Кольском проспекте будет горка в два раза больше, чем в прошлом году, - рассказывает Евгений Куликов, технический директор компании «Русский лёд» (г.Санкт-Петербург). – Будет больше скатов у горки около «Арктики». Не было горки на улице Воровского, в этом году она появится. Стараемся делать лучше, чем в прошлом году, надеемся,что у нас всё получится.

Маленьких жителей города-героя ждёт большой сюрприз – огромные горки. Ради прочности и красоты их делают по каркасному принципу. Сначала монтируют деревянную конструкцию, а потом облицовывают основу ледяными плитами. Благодаря этой технологии, на создание объекта уходит меньше времени, освободившееся время специалисты используют на художественное оформление. Как и в прошлом году, скульптуры будут не просто радовать посетителей скверов, а ещё и переливаться разными цветами. Совсем скоро рабочие приступят к монтажу подсветки.

- В этом году тематика ледовых фигур выбрана «Народное гуляние», - отмечает Наталья Павлюк, заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы. – В городе появятся ледовые фигуры скоморохов, дымковских игрушек, ряженных. Вы сейчас можете наблюдать один из объектов, на которых располагаются ледовые фигуры, - это Семёновское озеро, в районе лодочной станции.

Ледовые диковинки скульптуры установят на площадке возле дома № 101 по проспекту Кольскому и на площади Пять Углов в центре города. Специалисты завершат работы 25 декабря, а простоять произведения искусства должны до середины марта, но это зависит во многом от погоды и горожан. На каждом объекте будет нести дежурство охрана, а в случае поломки за дело возьмутся реставраторы.