СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Новая техника поступила в распоряжение Управления дорожного хозяйства областного центра. Это машины, которые можно использовать круглый год – от уборки и вывоза снега, до сбора песка и летнего мусора с дорог.

А сейчас специалисты занимаются очисткой ливневой канализации в Мурманске. Это делается, чтобы улицы города не подтапливало во время оттепелей.

Перепады температуры воздуха прибавляют работы и управляющим компаниям, поэтому на плохую работу некоторые из них обращают внимание главы администрации жители Мурманска.

Егений Никора, глава администрации города Мурманска, регулярно приводит встречи с горожанами в формате открытого диалога.

По рекомендации Роспотребнадзора в областном центре отменили многие массовые мероприятия, особенно те, в которых участвуют иностранные спортсмены, но участникам «Кубка Арктики» по игре «Что? Где? Когда?» повезло – соревнования состоятся.

Обо всём этом подробно расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».