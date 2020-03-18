День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.20 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В Мурманске готовятся к паводковому периоду. Откапывать ливнёвки и вывозить снег мешают метели, но сезон активного таяния снега не за горами.
Подталкивают к активизации своей работы и управляющие компании, так как обслуживающие организации не везде хорошо справляются со своими обязанностями.
Нестабильная погода, при которой кратковременные оттепели сменяются заморозками, не помешала организовать и провести в Мурманске кубок по «Что? Где? Когда?». Впрочем, иностранные знатоки в играх участвовали дистанционно - по видеосвязи.
Подробно обо всём расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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