СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске готовятся к паводковому периоду. Откапывать ливнёвки и вывозить снег мешают метели, но сезон активного таяния снега не за горами.

Подталкивают к активизации своей работы и управляющие компании, так как обслуживающие организации не везде хорошо справляются со своими обязанностями.

Нестабильная погода, при которой кратковременные оттепели сменяются заморозками, не помешала организовать и провести в Мурманске кубок по «Что? Где? Когда?». Впрочем, иностранные знатоки в играх участвовали дистанционно - по видеосвязи.

Подробно обо всём расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».