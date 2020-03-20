СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Больше двух тысяч счастливых людей, трехсот мероприятий и тысячи искренних улыбок - городскому клубу старшего поколения недавно исполнился год. Объединение было создано городскими властями, а главная его цель – сделать досуг пожилых людей Мурманска разнообразным, полезным и насыщенным. Ведь мероприятий, в которых можно принять участие много, каждый волен выбирать события по душе - будь то спортивные соревнования или мастер-классы по рукоделию.

О том, как развивается городской проект, том, как его участники оценивают результаты годичной работы, подробно рассказывают журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».