СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

25 марта работники культуры отмечают профессиональный праздник. Хотя многие торжественные события по понятным причинам в настоящее время отменили или перенесли. Творческим коллективам приходится временно уходить в онлайн – устраивать трансляции мастер-классов и даже концертов во Всемирной паутине с помощью современных средств коммуникации.

Год прошлый и начало 2020-го были насыщены событиями, которые готовили для жителей Мурманска талантливые организаторы, работники библиотек, городских ДК, творческих объединений.

Об этом подробно расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».