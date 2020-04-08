Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 33 человека госпитализированы за прошедшие суткиCOVID-19 проверяет здоровье людей на прочность - врач-патологоанатом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.20 19:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Долгие весенние каникулы закончились. Но вместо школьных парт ученики  сели за виртуальные учебники и общаются с  педагогами с помощью современных средств коммуникации. А вот чтобы чадо не списывало во время онлайн-контрольной,  должны следить родители.

Впрочем, многим из них приходится ещё и работать, например, городское предприятие «Управление дорожного хозяйства»  считается жизнеобеспечивающим, его сотрудники, несмотря на введённые карантинные меры, каждый день трудятся на улицах Мурманска. Рабочие  используют средства защиты  и соблюдают необходимые требования безопасности.

Должны работать и управляющие компании и контролирующие их органы из состава администрации. Но остальным режим самоизоляции депутаты горсовета рекомендуют соблюдать и лишний раз  не выходить из дома.

Сложнее всего сейчас приходится пожилым людям, но специально для них власти организовали волонтёрский штаб - активисты помогут принести лекарства из аптеки, продукты из магазина или же вынесут мусор, если пенсионер попросит.

Подробно обо всём этом журналисты «Арктик-ТВ» подробно расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Грузооборот морских портов в плюсе, речные перевозки – в минусе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
08.04.20 12:28
Вылечили? Скорее всего, они выздоровели! Сами.
Комментарий к новости:Хорошая новость: в Мурманской области ещё трёх пациентов вылечили от CОVID-19
Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Без эмоций и в маске - Татьяна Уланова рассказывает о «здоровье» бизнеса в период пандемии
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30Новости. Информационная программа (12+)06:30«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Можно идти за «зарплатным» кредитом-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проложат 100 км новых кабельных линий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Решение правительства РФ позволит отказаться от перевалки СПГ «НОВАТЭКа» в Норвегии-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 024 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика