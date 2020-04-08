СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Долгие весенние каникулы закончились. Но вместо школьных парт ученики сели за виртуальные учебники и общаются с педагогами с помощью современных средств коммуникации. А вот чтобы чадо не списывало во время онлайн-контрольной, должны следить родители.

Впрочем, многим из них приходится ещё и работать, например, городское предприятие «Управление дорожного хозяйства» считается жизнеобеспечивающим, его сотрудники, несмотря на введённые карантинные меры, каждый день трудятся на улицах Мурманска. Рабочие используют средства защиты и соблюдают необходимые требования безопасности.

Должны работать и управляющие компании и контролирующие их органы из состава администрации. Но остальным режим самоизоляции депутаты горсовета рекомендуют соблюдать и лишний раз не выходить из дома.

Сложнее всего сейчас приходится пожилым людям, но специально для них власти организовали волонтёрский штаб - активисты помогут принести лекарства из аптеки, продукты из магазина или же вынесут мусор, если пенсионер попросит.

Подробно обо всём этом журналисты «Арктик-ТВ» подробно расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».