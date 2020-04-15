СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Все спортивные события на ближайшее время отменили. Потерпеть придётся и любителям физкультуры на улице. Специалисты рекомендуют горожанам посидеть дома и не посещать любимые спортплощадки во дворах Мурманска.

В группе риска люди старшего поколения. Им продукты, медикаменты и товары первой необходимости привозят волонтёры. В столице Заполярья организован штаб активистов, которые помогают пенсионерам и маломобильным гражданам, работает «горячая линя» по которой принимают заявки.

Каким бы долгим ни был период самоизоляции, в городе начали готовится к празднованию 75-й годовщины Победы. К тождественной дате в Мурманске установят новый монумент – скульптура, посвящённая подвигу воинов «Полярной дивизии», появится в одноимённом сквере в Ленинском округе.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».