СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Инициативы по поддержке предпринимателей, пострадавших от вынужденных мер самоизоляции, исходят не только от федеральных властей, комплекс мероприятий разработала и запустила администрация Мурманска. Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, на прошлой неделе подписал Соглашение о сотрудничестве с региональным бизнес омбудсменом.

А вот пожилым жителям Мурманска в период пандемии помогают волонтёры. Недавно к движению добровольцев присоединились журналисты газеты «Вечерний Мурманск».

Оставаться дома, не значит в пустую тратить время, например, педагоги детской театральной школы продолжают занятия с учениками, использую видеосвязь. Уроки отменили только у самых маленьких творческих деятелей.

Городские службы усиленно готовят к предстоящим майским праздникам, вот только ни парада, ни других массовых мероприятий в этом году не будет. Программа Дня Победы ещё окончательно не составлена, но её точно ждут большие изменения.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».