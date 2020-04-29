СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске ведут работы по дезинфекции общественных объектов. Специальными растворами обрабатывают места массового скопления людей, сотрудники МЧС в химзащите даже в городской ЗАГС заглянули.

В городе также моют остановки общественного транспорта. Эта работа в весенний период плановая, но в этот раз ей уделяют особое внимание.

Пока пандемия не закончилась, продолжают трудиться и волонтёры, оказывающие помощь пожилым людям, которые из-за ограничений не могут выходить из дома.

Большинство детей так же не покидают своих квартир, но это не значит, что школьники скучают. Тренеры спортивных школ Мурманска проводят онлайн-уроки. А первая музыкальная школа так и вовсе объявила набор воспитанников по всем направлениям.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».