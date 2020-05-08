СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Несмотря на то, что в этом году не будет парада и шествия «Бессмертный полк» в привычном формате, город подготовили к 75-летию Победы, установили праздничные конструкции, прибрали и украсили улицы.

Большая работа была проделана и в повышении безопасности в период праздничных дней, даже остановки общественного транспорта этой весной моют чаще, чем обычно, при этом использую дезинфицирующие средства.

Акция «Георгиевская ленточка», которой исполнилось 15 лет, тоже изменилась. В этом году яркие ленты выдают в общественном транспорте и городски аптеках.

А ещё ровно 35 лет назад Мурманску присвоили звание «Город-герой».

Подробнее об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».