СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Сквер у памятника С.М. Кирову, который находится перед зданием Мурманской областной Думы, должны восстановить после неудачного ремонта. Бюджетных денег на это не потратят, недочёты устранит подрядчик, допустивший столько ошибок в процессе работ. Ситуацию держит на контроле глава администрации.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска на этой неделе подписал договор об установлении шефских связей с 14-ым армейским корпусом Северного флота. Военные будут воспитывать в подрастающем поколение дух патриотизма.

Но любовь к малой родине начинается с семьи. Городские власти вручили молодым родителям сертификаты, покрывающие часть расходов на покупку жилья.

Депутат Госдумы Алексей Веллер сообщил о том, что в России скоро может появиться вакцина от коронавируса.

Пандемия сильно повиляла на многие процессы в обществе, например, отменили парад и шествие «Бессмертного полка», но Мурманск, тем не менее, украсили ко Дню Победы. Тематические конструкции радовали горожан всю неделю.

Эпидемия – не повод отказываться от планов по реконструкции и благоустройству. Например, сейчас в областном центре продолжается ремонт библиотеки на проспекте Ленина, 94.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».