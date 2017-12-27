СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Ответственность и профессионализм руководства организации - это львиная доля успехов коллектива в будущем. Взвешенный и продуманный подход О. Ноздрачева как руководителя аптек к такому сегменту рынка

Артём

Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу