День за днём с «Арктик-ТВ»27.12.17 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 566 человек
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Последние комментарии
Единый Электронный Справочник "Регистр БАД"
27.12.17 11:59
Ответственность и профессионализм руководства организации - это львиная доля успехов коллектива в будущем. Взвешенный и продуманный подход О. Ноздрачева как руководителя аптек к такому сегменту рынка
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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