СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманский морской торговый порт в рамках ежегодной помощи городу в уборке территорий, включился и в борьбу с распространением коронавируса. С помощью спецтехники градообразующего предприятия проводится дезинфекция общественных пространств.

Несмотря на пандемию в Мурманске начинается сезон ремонтных работ – специалисты обновляют дороги, тротуары, образовательные и спортивные учреждения.

А ещё в областном центре, с первого мая введены льготы на проезд в общественном транспорте для детей 7-8 лет.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».