СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск постепенно переходит от режима ограничений, связанных с пандемией, к привычной активной жизни. Прежде всего, это касается запланированных на летний период ремонтных работ. В областном центре обновления затронут главные магистрали и дворовые территории, котельные, спортивные школы. Планов много, всё нужно успеть завершить до наступления осени.

Пока не известно, как будет организовано обучение школьников в сентябре, поэтому акцию «Помоги учиться дома» городские власти продолжают, проект призван помочь семьям с низким достатком, которые не могут купить детям компьютерную технику для занятий.

В этом году даже конкурс «Студент года» был преимущественно перенесён в онлайн-пространство. Но итоги и награждение победителей было решено провести по старинке, впрочем, соблюдая требования безопасности. Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».