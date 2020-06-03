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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.20 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске ремонтируют самые разбитые за зиму участки дорог, пересекающие железнодорожные пути. Прежде всего, залатают ямы на переездах улицы Подгорной.

Уделяют внимание городские власти и качеству уборки улиц от песка. За работу специалисты взялись рьяно, каждый день собирают десятки кубометров.

В этом году раньше начали и ремонтную кампанию в образовательных учреждениях, например, в школе № 27обновляют бассейн.

Отметим, что в период пандемии некоторые учебные заведения Мурманска показали отличный результат в организации дистанционного обучения, попав в топ лучших по России.

Мурманским детям, семьи которых не могут самостоятельно купить компьютеры для удаленного формата работы, подарили планшеты. Теперь делать домашнее задание школьникам будет проще.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники». 

 

 

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