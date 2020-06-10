СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске начали готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. На всех участках для голосования примут серьёзные меры против распространения коронавируса.

Несмотря на пандемию, в Мурманске активно начали ремонтную кампанию, она охватывает и дворы, и спортивные школы, а так же стадионы рядом с общеобразовательными учреждениями, детские сады Придомовые пространства ремонтируют по программе благоустройства.

Некоторые из учреждений и организации областного центра реши принять участие в традиционном муниципальном конкурсе по озеленению своих территорий.

Продолжают восстанавливать и неудачно отремонтированный в прошлом году сквер рядом с памятником С.М. Кирову.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».