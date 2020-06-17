СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Аллея Полярной дивизии, на которой установят памятник солдатам-добровольцам, воевавшим в Заполярье во время Великой Отечественной войны, реконструкция зелёной зоны на улице Копытова в Мурманске и строительство новой ледовой арены на улице Орликовой – это только малая часть того, что сделают городские власти в этом году.

Не стоит забывать и про дела поменьше, например, в первой музыкальной школе или в сквере на улице Шмидта.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».