СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Но отдать свой голос можно будет с 25 июня. В этот день откроются участки для голосования, а работать они будут неделю. Это сделано для того, чтобы не допустить очередей. Противоэпидемическим мерам уделят особое внимание, например, разделят потоки входящих и выходящих людей, да и ставить галочки в бюллетенях посетители будут одноразовой ручкой, которую тоже выдадут.

Подробнее о подготовке к голосованию по внесению поправок в Конституцию России подробно расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».