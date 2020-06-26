СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Участки для голосования будут работать ровно неделю - до 1 июля - дня, который объявлен выходным. Это сделано для того, чтобы каждый успел посетить пункты голосования или же пригласить представителей избиркома к себе домой.

Подробно об особенностях процедуры голосования, первых итогах важного процесса, откликах мурманчан подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».