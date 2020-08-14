СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

12 августа в Мурманске около рубки АПРК «Курск» состоялся памятный митинг. Ровно 20 лет назад на подводном атомоходе, который возвращался с дежурства в Баренцевом море, произошёл, по официальной веси, взрыв, экипаж из 118 моряков погиб. Городские власти приняли участие в возложении цветов к мемориалу подводникам.

Но какими бы страшными не были события августа 2000 года, жизнь в городе не замирает. Мурманск за эти годы изменился и без преувеличений - очень сильно. Меняется его облик и сейчас. Этим летом благоустроят несколько скверов областного центра, например, на улице Копытова и на Ледовом озере. Откроют зоны отдыха осенью, в то время когда школьники уже сядут за парты.

В настоящее время проходит приёмка образовательных учреждений к новому учебному году.

С будущими выпускниками и главами города секретом успешной сдачи ЕГЭ поделился мурманский 100-балльник Сергей Савин.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».