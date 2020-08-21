СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Сезон ремонтов в Мурманске подходит к завершению. Взятый на себя властями города рубеж - первое сентября – начало осени.

Пусть часть работ на дорогах и в скверах всё ещё ведётся, но процент готовности объектов высокий. Специальные комиссии уже приняли и образовательные учреждения Мурманска, школы готовы, а вот в некоторых детских садиках ещё идут работы.

Подробно обо всём этом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».