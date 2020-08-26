СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске ремонтируют не только основные магистрали и проезды, но и дороги во дворах. Причём объёмы ямочных ремонтов на придомовых территориях внушительные. Такие работы ведутся во всех округах областного центра.

Несмотря на то, что приёмка школ уже завершилась, депутаты горсовета и представители администрации Мурманска продолжают проверят готовность образовательных учреждений к предстоящему учебному сезону. Внимание обращают не только на средства противоэпидемической безопасности, но и на инфраструктуру - состояние территорий школ и спортивные площадки.

Подробно об этом и многом другом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».