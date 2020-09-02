СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

К школе готовы! Иначе и быть не могло. Глава администрации города Мурманска проверил некоторые школы областного центра, проинспектировал ход дорожных ремонтных работ.

Где-то пожурил, а где-то похвалил подрядчиков. И первого сентября, поздравил учеников с Днём знаний.

Сидеть за партами дети будут в тёплых классах, отопление в учреждениях образования уже дали, а вот в квартирах батареи начнут греть с 4-го сентября. А так как процесс запуска отопления сложный, то тепло дойдёт до квартир всех горожан не одномоментно.

Об этом и многом другом журналисты редакции «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».