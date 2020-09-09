СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

3 сентября во всем мире отметили окончание Второй мировой войны. Ряд торжественных мероприятий состоялись и в Мурманске.

Город за 75 лет, прошедших с момента окончания войны, кардинально изменился. Сейчас активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий, так как сентябрь - это последний месяц для ремонтов, которые проводятся во всех районах областного центра.

В городе-герое в этом году впервые с советских времён начали строить новый детский сад, домой с победой вернулись КВНщики, в парках и скверах Мурманска состоялась масштабная акция по высадке деревьев и кустарников «Зелёный рекорд».

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».